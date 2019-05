Belpasso, preparavano in garage le "dosi" da piazzare: 3 arresti

Due spacciatori di Belpasso scovati dai carabinieri e un altro, arrestato poche ore prima, è stato nuovamente fermato all'interno dello stesso stabile dove "lavorava" la coppia.

Si tratta dei belpassesi Alfio Mendolaro, di 38 anni, e Salvatore Pulvirenti, di 44 anni, accusati di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'arma hanno fatto, ieri sera, una irruzione in un garage di via Serao dove hanno trovato un chilo di marijuana, un bilancino di precisione per pesare e confezionare le dosi e 1 pistola a salve, priva del tappo rosso.

E' stato arrestato in flagranza anche Rosario Laudani, di 45 anni, che per sua sfortuna abita nel medesimo stabile teatro dell’operazione, già agli arresti domiciliari e sorpreso mentre in auto faceva “tranquillamente” rientro a casa.

I primi due arrestati si trovano nel carcere di Catania Piazza Lanza, mentre l’evaso, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.