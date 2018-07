Belpasso, il nuovo sindaco Daniele Motta giura in Consiglio

“Con l'aiuto di Dio, con il favore del popolo, affido questo mio mandato di sindaco alla Santa Patrona di Belpasso, Lucia”: cosi il sindaco Daniele Motta ha giurato durante la seduta del nuovo Consiglio comunale, che si è svolta ieri sera. La civica assise si è riunita per la prima volta dopo le verifiche degli uffici ed è stata presieduta dal consigliere più anziano (per risultato elettorale), Gaetano Campisi, con l'assistenza del segretario generale dott. Marco Puglisi.

Nel corso della seduta si sono susseguiti i giuramenti dei consiglieri (11 di maggioranza e 5 di opposizione), dopo le surroghe conseguenti alle dimissioni di consiglieri eletti che ricopriranno il ruolo di assessori e le verifiche di eventuali condizioni di ineleggibilità. Assente un consigliere per ragioni personali, rinviata ala prossima seduta l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio. “Insediati da poco più di un mese - ha ricordato il sindaco Motta - ci siamo messi subito al lavoro e oggi, dopo una lunga gestazione, si completa l'operatività politica e amministrativa del Comune con tutti gli organi costituiti. Adesso si potrà lavorare a 360 gradi e molti sono gli obiettivi da portare avanti. Ci sarà continuità con i progetti iniziati dalla scorsa amministrazione, che abbiamo sposato in pieno, ma non ci fermeremo a questo, perché molti altri saranno gli interventi dedicati a migliorare la qualità della vita dei cittadini".