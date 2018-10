Belpasso, via ai lavori per la costruzione di un nuovo parcheggio

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha dato il via ai lavori del parcheggio che verrà realizzato nel quartiere Matrice, vicino piazza Umberto. Proprio nello scorso mese di agosto era stato siglato il contratto con la ditta aggiudicataria dell’appalto (del costo di 183 mila euro a base d’asta), la Gfg Costruzioni di Favara, ed oggi il cantiere è stato aperto. Il nuovo parcheggio, con ingresso su via I Retta Ponente, servirà una zona particolarmente centrale e trafficata di Belpasso e offrirà diversi posti auto e moto, stalli per le auto di diversamente abili in un contesto riqualificato, arredato e rifinito con l’uso di materiali locali. “La città ha bisogno di queste infrastrutture di servizio, piccole ma molto utili - ha evidenziato il sindaco Motta - soprattutto in quelle zone del centro storico che per la loro posizione o per la densità di attività commerciali, sono maggiormente congestionate dal traffico. Per questo, mentre diamo il via ai lavori del parcheggio Matrice, siamo impegnati in un’opera di pianificazione della viabilità con l’obiettivo di creare nei prossimi anni nuovi microparcheggi dove occorrono. Naturalmente serve il senso civico di tutti e quindi nel frattempo abituiamoci a non lasciare l’auto dove capita, a rispettare gli spazi previsti per la sosta, a fare il sacrificio di qualche passo in più a piedi. Piccoli gesti che danno senso di ordine e decoro a tutta la città”.