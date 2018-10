Belpasso, servizio di trasporto per gli alunni da lunedi 8 ottobre

Sarà operativo a cominciare da lunedi prossimo, 8 Ottobre, il servizio di trasporto per gli alunni belpassesi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Il servizio, effettuato con sei vetture tra mezzi di proprietà comunale e privati e che interessa circa 350 alunni, copre le numerose aree periferiche di Belpasso secondo un piano dei percorsi già collaudato negli anni precedenti dall’Amministrazione. “Abbiamo riattivato il trasporto alunni - ha commentato il sindaco, Daniele Motta - seppur con uno slittamento dei tempi rispetto all’inizio dell’anno scolastico, dovuto al completamento di alcune pratiche amministrative necessarie per assicurare lo svolgimento regolare del servizio. Può dirsi superato il disagio che gli alunni e le famiglie hanno dovuto affrontare in questo primo periodo, del quale mi scuso a nome dell’Amministrazione comunale. Terremo costantemente monitorato il servizio di trasporto intervenendo dove ci fossero degli aggiustamenti e dei miglioramenti da mettere in atto. In questo senso io e l’assessore Graziella Manitta, che ha seguito questo settore, contiamo nella collaborazione propositiva da parte famiglie, così come è stato finora”.