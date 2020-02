Vìola la sorveglianza speciale: sconterà 8 mesi ai domiciliari

I Carabinieri della stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal

Tribunale di Catania, hanno arrestato il 40enne Salvatore Sambataro. L’uomo, in particolare, dovrà scontare agli arresti domiciliari la pena di 8 mesi per aver violato, a Belpasso nel febbraio del 2014, le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.