Le società confiscate al boss "Scarface"

Il Tribunale etneo, a conclusione del procedimento camerale, ha, dunque, disposto la confisca di quote societarie di 8 società commerciali (aventi sede a Roma, Catania, Bergamo, Aprilia, Comiso, Palmanova, Buccinasco e Castelfranco Veneto e già in amministrazione giudiziaria in quanto sottoposte a sequestro nel luglio 2016) e 28 beni immobili ubicati in diverse regioni d'Italia (una villa su tre piani con annesso parco a Catania, 2 fabbricati commerciali a Ragusa, 24 appartamenti ad Anzio in provincia di Roma, un terreno di 15 mila metri quadri a Catania in localita' Paradiso degli Aranci) per un controvalore che si aggira intorno ai 32 milioni di euro.

Queste le società coinvolte:

1. CIVICO OTTO SRL per il 25% – P. IVA 02273390597 – avente sede ad Aprilia (LT), attiva. Quote intestate a 50% Cianfarani Liana; 50% D’Assero Cirino. Oggetto sociale COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI (681000);

2. EDIL MASCARA SRL per il 25% - P. IVA 00760740886 - avente sede a Comiso (RG) attiva. Quote intestate a 50% Mascara Luigi; 50% Cerbo Klizia. Oggetto sociale LAVORI GENERALI COSTRUZ. EDIFICI E LAVORI INGEGNERIA CIVILE (45210);

3. SEI SERVIZI EDITORIALI SRL per il 25% - P.IVA 03260920164 - avente sede a Bergamo (BG), attiva. Quote intestate a 100% Cerbo Francesco Ivano. Oggetto sociale ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA (829999);

4. NEW JARAGUA SRL per un 1/6 – P. IVA 04747030874 - avente sede a Catania (CT) attiva. Quote intestate a 50% Panebianco Carmelo; 50% Giuffrida Danilo. Oggetto sociale gestione DISCOTECHE, SALE DA BALLO NIGHT (932910).

In particolare, la società gestiva le discoteche MOON BEACH (Catania, località La Playa) e BOH (Catania, via Simeto).

5. AGRICOLA REATINA SPA per il 50% - P. IVA 00872750575; Roma (RM) attiva in fallimento. Quote intestate a D’Assero Cirino Antonio. Oggetto sociale INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO (432201);

6. EUROSTESE SRL per il 50% – P. IVA 03772100263 - avente sede a Castelfranco Veneto (TV) attiva in fase di cessazione. Quote intestate a 5% D’Assero Cirino Antonio; 95% Agricola Reatina SPA. Oggetto sociale COSTRUZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE E PISTE AEROPORTUALI (421100);

7. ZENITH INDUSTRIES SRL per il 50% – P. IVA 00912190246 - avente sede a Palmanova (UD) attiva in fase di cessazione. Quote intestate a 5% D’Assero Cirino Antonio; 95% Agricola Reatina SPA. Oggetto sociale FINISSAGGIO DEI TESSILI (133000);

8. RISTOFAR SRL – P. IVA 04542530870 - avente sede a Buccinasco (MI) attiva in fallimento. Quote intestate a Finocchiaro Angelo. Oggetto sociale RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE (561011).