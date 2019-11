Fa il giro del mondo e gli rubano la moto a Catania: l'appello per ritrovarla

Un ennesimo furto di moto, verificatosi a Catania, sta facendo il giro del web, grazie alle migliaia di condivisioni generate dall'appello postato su Facebook dal proprietario. L'influencer messicano Bernardo Logar è infatti impegnato in un giro del mondo a bordo della sua Ktm 650 R di colore verde. Un modello che non passa certo inosservato e, per le caratteristiche presenti, è certamente unico in questa configurazione nel territorio catanese. L'appello che rivolge a tutti i catanesi è di segnalare alle autorità competenti ogni informazione che possa portare al suo ritrovamento.