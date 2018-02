Biancavilla, nascondono un'arma clandestina in un casolare: arrestati padre e figlio

Arrestati dai carabinieri il 67enne Salvatore Santangelo e il 45enne Alfio Santangelo, ritenuti responsabili di concorso in detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione.

I militari dello squadrone eliportato acciatori “Sicilia” durante uno dei tanti servizi svolti nelle aree rurali alla ricerca di latitanti ed armi, in contrada Erbe Bianche, agro di Biancavilla, si sono imbattuti in una serie di casolari, adibiti all’allevamento di ovini, bovini e pollicoltura e all’interno di uno di questi hanno scovato e sequestrato, nascosti sotto dei tavelloni di legno all’interno di un sacco di Iuta, un fucile semiautomatico “Franchi” cal.12, con la matricola abrasa e 25 cartucce a piombo cal.12.

L’arma nei prossimi gironi sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per gli esami tecnico-balistici che potrebbero svelarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi. Gli arrestati, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati relegati agli arresti domiciliari.