Biancavilla, spacciano droga alla vigilia di Natale: due arrestati

I carabinieri di Biancavilla, coadiuvati dall’unità cinofila del nucleo di Nicolosi, hanno arrestato Paolo Battiati, 34enne e Vincenzo Pellegriti, 37enne (già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza) entrambi del posto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una breve ma proficua attività info investigativa ha spinto i militari a bloccarli e perquisirli invia Padre Castelli per poi trasferirsi nelle loro abitazioni luogo in cui, grazie al prezioso fiuto del cane “Ivan”, sono stati trovati e sequestrati: un involucro di cellophane termosaldato contenente sostanza cocaina del peso complessivo di grammi 11; due involucri in cellophane contenenti un grammo della stessa sostanza stupefacente, quattro involucri in alluminio con cinque grammi di marijuana; un sacchetto contenente altri 30 grammi di marijuana” e un bilancino elettronico di precisione.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati ai domiciliari.