Biancavilla, arrestato dai carabinieri spacciatore di marijuana

Il 37enne Nicolò Parisi è stato arrestato dai carabinieri di Biancavilla, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania. Condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso lo scorso 28 dicembre, dovrà espiare una pena equivalente a un anno e sei mesi di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.