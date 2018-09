Biancavilla, incendio in un capannone di una ditta di traslochi e di automezzi

Ieri sera, intorno alle 20.30, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e quelle dei distaccamenti di Paternò e dei vigili del fuoco volontari di Maletto con un'autobotte, sono intervenuti per lo spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi all'interno di un capannone a Biancavilla in via del Bottaio 66.

All'interno del capannone erano sistemate, da una parte una ditta di traslochi e, dall'altra, degli automezzi compattatori di rifiuti i quali sono rimasti coinvolti nell'incendio, insieme ad altri autoveicoli.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell'incendio sono in corso accertamento.