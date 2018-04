Picchia la moglie e la costringe ad avere rapporti sessuali: arrestato

Un impiegato di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Biancavilla per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. A seguito di segnalazione per lite familiare pervenuta al 112, i militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia, accertando la responsabilità a carico del coniuge responsabile di aver sottoposto la moglie, di 35 anni, a maltrattamenti fisici e verbali; riscontrando inoltre violenze e minacce dirette a costringere la vittima a subire atti sessuali

A causa dell’aggressione subita la vittima è stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla per “politrauma da riferita aggressione”, con prognosi di giorni. L’arrestato è stato associato al carcere di piazza Lanza.