Biancavilla, spari nella notte: ferito un ragazzo

Sparatoria in serata ieri, a Biancavilla, nei pressi degli alloggi popolari. I carabinieri della compagnia di Paternò, che stanno svolgendo le indagini in queste ore insieme ai colleghi di Biancavilla, hanno spiegato a CataniaToday che ad essere ferito è stato un 21enne di Adrano, trasportato poi in ospedale. Ancora ignoti i motivi dell'esplosione dei colpi.

(IN AGGIORNAMENTO)