Biblioteca Bellini: in arrivo il tour “Siedi, leggi e viaggia!”

Ottocento capolavori della letteratura straniera approderanno in piazza Università, dal 9 al 14 ottobre, con il tour “Siedi, leggi e viaggia! La biblioteca di Rekeep" per essere messi a disposizione della collettività e, al termine della manifestazione, donati alla biblioteca comunale "Vincenzo Bellini". L'iniziativa di biblioteca itinerante e multimediale, organizzata da Rekeep e realizzata nel capoluogo etneo con la collaborazione del Comune, ha l’obiettivo di sostenere i valori della multiculturalità e dell’integrazione facendo uscire dal loro spazio abituale i libri, scritti da autori stranieri e tradotti in italiano, così da favorire l'incontro con un sempre più vasto pubblico di lettori. La presentazione dell'evento si svolgerà lunedì 8 ottobre, alle ore 10, nel Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele II con gli interventi dell'assessore alla Cultura e ai Grandi eventi, Barbara Mirabella, di Giuliano Di Bernardo, presidente di Rekeep che per il 2018 sostiene anche le giornate Fai d'autunno, e di Claudio Levorato, presidente manutencoop. Dopo Catania la manifestazione, che ha già coinvolto Firenze e Verona, proseguirà per l'ultima tappa prevista a Bologna a metà novembre.