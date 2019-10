Biga di Morgantina ritrovata, Sovrintendente: "Riproduzione di un secolo fa"

Rubata nel giugno 2017 nel cimitero di Catania e ritrovata dai carabinieri, quella che viene chiamata la "Biga di Morgantina", in verità non proviene dall'area archeologica situata nel territorio di Aidone non è stata realizzata 2.500 anni fa