Bimba di 2 anni muore al Garibaldi per grave influenza, i medici: "Non è meningite"

Portata al Pronto soccorso dai genitori per una forte febbre e "continue scariche di diarrea", una bimba di appena 2 anni è morta ieri al reparto di Rianimazione pediatrica del presidio sanitario di Catania. Un evento tragico e "molto raro" come spiega a CataniaToday il primario di Rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi di Catania, dottor Giuseppe Ferlazzo che, tuttavia, secondo i segni riscontrati sul corpo della piccola e dall'analisi del liquor cerebrale, non è collegabile ad un caso di meningite batterica.

"Abbiamo immediatamente ricoverato la bimba in Rianimazione quando è arrivata e trattata per uno shock settico in atto - chiarisce Ferlazzo - La piccola aveva contratto nei giorni precedenti un'influenza con scariche diarroiche importanti ma l'unica patologia rilevata è uno shock settico che, nonostante sia stato immediatamente trattato, ha portato al decesso".

"La piccola aveva però dei segni che lasciavano intuire che fosse entrata in contatto con un agente virale importante - continua il professionista - Noi abbiamo fatto tutte le anilisi del caso, e dall'analisi del liquor possiamo escludere completamente una meningite batterica, ma non posso escludere altro".

"Vorrei tranquillizzare tutti su questa vicenda - conclude il medico - sono eventi molto rari, nella mia carriera ne ho visto soltanto un altro in moltissimi anni".