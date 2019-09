Falcon dell'aereonautica trasporta una bimba in pericolo di vita

Un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita è decollato dall'aeroporto di Catania, trasportando la piccola paziente dall'ospedale San Vincenzo di Taormina all'ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, protetta da una culla termica ed accompagnata dalla madre, è stata assistita durante il volo, come sempre avviene in questi casi, da un un'equipe medica specializzata.

Il velivolo, decollato su ordine della Sala Situazioni di Vertice dell'Aeronautica Militare, dopo aver imbarcato la giovane paziente e l'equipe medica all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, è atterrato presso l'aeroporto di Roma domenica pomeriggio. Le richieste di trasporto urgente, come accade sempre in questi casi, sono pervenute dalle Prefetture di riferimento delle strutture ospedaliere che hanno in cura i pazienti alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento con le prefetture.