Catanese fermato al Brennero con 700 litri di birra: "E' per il compleanno di un amico"

Un catanese 67enne, residente in Germania, è stato fermato al valico con 700 litri di pregiata birra tedesca prodotta nella nota località brassicola di Bamberga. Alle domande dei finanzieri l'uomo ha risposto che il biondo nettare era stato acquistato a livello personale per festeggiare il compleanno di un amico in Sicilia, sua terra d'origine, dove era diretto insieme al "carico", poi sequestrato. E' stato denunciato a piede libero per il reato di "sottrazione all'accetamento ed al pagamento dell'accisa".