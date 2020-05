Bivaccava dinanzi la biblioteca Alberto Sordi, necessario l'intervento del 118

Da circa una donna, probabilmente con dei problemi di natura psichica, stazionava dinanzi l'ingresso della biblioteca comunale Alberto Sordi di via Plaia. La signora aveva invaso l'ingresso con rifiuti, vestiti e il suo riparo di fortuna. I residenti hanno allertato i consiglieri della municipalità Giuseppe Buglio e Orazio Sciuto i quali hanno chiesto l'intervento dei sanitari per soccorrere la donna e della polizia. La signora è stata trasportata in ambulanza e la zona è stata pulita ed è stata oggetto di disinfezione da parte dell'azienda di igiene urbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.