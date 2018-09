Blitz antidroga a San Cristoforo, smantellato centro di spaccio del clan Cappello-Bonaccorsi

Blitz antidroga nel popolare quartiere di San Cristoforo. Oltre 50 carabinieri, tra Catania, Palermo e Siracusa hanno arrestato otto persone per detenzione e traffico di stupefacenti per conto del Cappello-Bonaccorsi, legati in particolare al boss Salvatore Massimiliano.

Le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza di un’organizzazione il cui referente era Giovanni Geraci che agiva con la collaborazione diretta di Salvatore Panassiti che nonostante fosse agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in via Santa Maria delle Salette, rappresentava un punto di riferimento logistico importante per le riunioni del gruppo e per il passaggio di denaro, droga, documenti di interesse.

L'attività investigativa avviata proprio dopo il ritrovamento in casa di Panassiti di cocaina, denaro e un “libro mastro” contenente appunti relativi alla gestione dei flussi di denaro e alla distribuzione della droga nelle piazze di spaccio di pertinenza del clan, hanno consentito - tramite appositi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, video-riprese, intercettazioni e riscontri specifici con sequestri di sostanze stupefacenti - di accertare la presenza di un forte vincolo conl’organizzazione mafiosa Cappello-Bonaccorsi, sottolineata anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Nel corso di questa indagine sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché per detenzione di un’arma clandestina da guerra, quattro degli odierni indagati e contestualmente sono stati sequestrati circa 40 grammi di cocaina (in parte “pura” e in parte già “tagliata” per essere venduta al dettaglio)cinque chili marijuana, oltre che somme di denaro, guadagno dell’attività illecita.