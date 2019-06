Blitz contro lo spaccio in via Capo Passero, sequestrati 200 grammi di marijuana

Proseguono le attività di monitoraggio della polizia in una delle piazze di spaccio più grandi di Catania. Così, ieri mattina, gli agenti della squadra cinofili hanno setacciato via Capo Passero, alla ricerca di sostanze stupefacenti nascoste da spacciatori.

La perizia dei poliziotti e il fiuto dei cani è risultato decisivo: occultati in un cumulo di calcinacci, infatti, sono stati trovati due involucri contenenti 225 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.