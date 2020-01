Blitz Scirocco, sequestrati orologi d'oro e brillanti

Vi sono anche costosi orologi d'oro, brillanti ed un ingente somma di denaro contante tra i beni sequestrati durante l'operazione 'Scirocco', condotta da carabinieri e Guardia di finanza tra Catania ed il Trapanese, che ha fatto emergere estorsioni, una 'frode carosello all'Iva' con l'emissione di false fatture per oltre 100 milioni di euro e permesso di ricostruire l'organico e le dinamiche nel clan Mazzei.

Oltre ai circa 20 milioni di beni sequestrati per sproporzione e perché ritenuti di provenienza illecita 50 mila euro, sono stati sequestrati in casa dell'amministratore della 'Lubricarbo Srl' Sergio Leonardi, di 42 anni - tra gli arrestati - circa 50 mila euro, orologi 'Rolex' ed 'Audemars Piguet' e brillanti il cui valore è ancora da stimare. In ognuna delle tasche dei suoi abiti gli investigatori hanno trovato mille euro in contanti