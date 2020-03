Sidra rimanda il pagamento delle bollette per i negozianti chiusi

Sidra, società che fornisce i servizi idrici per la città di Catania e in diversi Comuni etnei, ha stabilito di aderire alla campagna del Comune di Catania “Catania aiuta Catania", che ha lo scopo di aiutare i cittadini in difficoltà economica donando prodotti alimentari di prima necessità. Sidra destinerà all’iniziativa propri fondi precedentemente previsti per campagne di sponsorizzazioni utili alla sponsorship dell’azienda. Sempre nell’ottica di sostegno dei propri utenti, è stato deciso lo spostamento a giugno del termine di pagamento delle bollette per utenti con attività economiche costretti alla chiusura .

