Anche a Gravina arriva il bollino "rosso" per i rifiuti

Giro di vite dell'amministrazione comunale sulla raccolta differenziata: a partire da lunedì 6 maggio 2019 il gestore del servizio non ritirerà i rifiuti conferiti in maniera non conforme. "Invitiamo i cittadini ad attenersi scrupolosamente al calendario di conferimento, esponendo i rifiuti differenziati nella giornata prevista – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso – e soprattutto a non utilizzare i sacchi neri poiché non consentono di verificare agli operatori il contenuto degli stessi. Contestualmente ricordo che per il conferimento dell'umido e dell'organico si devono obbligatoriamente utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili. L'errato conferimento – ha specificato ancora il primo cittadino – verrà contrassegnato dagli operatori con un apposito bollino, a cui potrà seguire la sanzione prevista per questi casi che sarà elevata dalla Polizia municipale".