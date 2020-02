Esplosione a Librino: ladri piazzano bomba contro tabacchi, un morto

Stamattina all'alba, intorno alle 4, è esploso un ordigno dinanzi a un tabacchi di Librino in viale Castagnola ferendo mortalmente una persona. Secondo una prima ricostruzione due uomini, col volto coperto, avevano piazzato una bomba artigianale vicino la macchinetta automatica della rivendita di tabacchi per rubare merce e soldi. Ma l'esplosione ha investito uno dei due uomini uccidendolo. Danneggiate diverse auto in sosta: sul posto ci sono i carabinieri che stanno procedendo ai rilievi. In corso l'identificazione della persona che ha perso la vita.