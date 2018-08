Bombola di gas esplode a Belpasso, ferita una signora

La fuoriuscita di gas da una bombola da cucina, ha provocato una modesta deflagrazione ed un conseguente principio d'incendio all'interno della cucina di un'abitazione di Belpasso, in via Eduardo De Filippo, 66, poco prima delle 10 di oggi, 8 agosto. Personale sanitario del servizio 118 intervenuto, ha riferito che la sigora presente nell'abitazione si è ustionata nel tentativo di spegnere il principio d'incendio. E' intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Paternò, per verificare che non sussistessero ulteriori fonti di pericolo e per mettere in sicurezza l'abitazione che, da un primo sopralluogo effettuato, non sembra aver subito danni significativi.