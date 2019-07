Bonus bebè, ecco come richiederlo per i nati a Catania

E’ pubblicato sul sito del Comune di Catania, l’avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per l’erogazione del bonus per la nascita di ciascun figlio nell’anno 2019. L'istanza, corredata della relativa documentazione, va presentata nella sede del Centro Multizonale di appartenenza in base alla residenza. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune al recapito telefonico 095 7422664 e al Centro Multizonale di appartenenza. Il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati, o adottati, a decorrere dal primo gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, e gli ammessi al beneficio saranno complessivamente n. 110 su base regionale (euro mille a beneficiario) divisi in due semestri.

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze.

Bambini nati nel I semestre: Istanza da presentare entro il 26.07.2019 per i nati dal 01/01/2019 al 30/06/2019.

Bambini nati nel II semestre: Istanza da presentare entro il 11/10/2019 per i nati dal 01/07/2019 al 30/09/2019 Istanza da presentare entro il 10/01/2020 per i nati dal 01/10/2019 al 31/12/2019