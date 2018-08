Bonus di mille euro alle neo-mamme, ecco come richiederlo

E’ già possibile presentare domanda per il “ Bonus Bebè” , il contributo che si pone l’obiettivo di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti. A questo proposito l’assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’avviso pubblico contenente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1000 euro in favore dei bimbi nati o adottati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre. Il modello di domanda, può essere scaricato dal sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.catania.it sez. avvisi o richiesto ai centri territoriali di appartenenza.

L’istanza, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata nella sede del Centro Multizonale di appartenenza in base alla propria residenza o domicilio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania ( recapito telefonico 095 / 7422664) e al Centro Multizonale di appartenenza.