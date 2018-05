Borghi più belli d'Italia, Castiglione di Sicilia in Cina per un forum sul turismo mondiale

Dal 27 al 30 maggio il caratteristico centro medievale tra i protagonisti del Forum Mondiale sul Turismo in programma in Cina nella provincia di Henan, che si terrà a Zhengzhou. Un evento organizzato congiuntamente dall'Amministrazione nazionale del turismo cinese, dall'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) e dal governo popolare della provincia di Henan. Sono solamente 3 i Comuni siciliani che parteciperanno al “Forum internazionale del turismo 2018 (IMFT) , a parte Castiglione di Sicilia ci sono pure Nicolosi e Salemi.

“ Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio e che premia già un certo impegno in tal senso. Essere scelti a partecipare ad un evento così importante e da sottoporre come modello di sviluppo turistico addirittura in Cina è senz’altro motivo di orgoglio per noi tutti, come amministrazione e come comunità” dice Antonio Camarda, sindaco di Castiglione di Sicilia, e continuando “ I pacchetti turistici da proporre devono comunque proporre il territorio oltre i singoli comuni , cercando di fare sistema fra le diverse realtà territoriali al fine di dare la possibilità ai turisti di godere delle bellezze siciliane per un periodo che va oltre la permanenza di qualche giorno. Una occasione questa per portare in Sicilia tour operator sul nostro territorio organizzando educational funzionali alla creazione di successivi pacchetti turistici.” - conclude il sindaco Antonio Camarda.

Solamente 16 i comuni italiani, compresi quelli siciliani, che parteciperanno a questo importante evento : Barolo, Monforte d’Alba, Gattinara, Arona, Gavi (Piemonte); Pistoia (Toscana), Città Sant’Angelo (Abruzzo); Alatri ( Lazio); Melpignano, Sternatia, Castrignano de Greci( Puglia); Potenza, Bernalda (Basilicata).