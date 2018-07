Condannato uno dei tre spacciatori sorpresi al Borgo

I carabinieri di piazza Verga hanno arrestato il 26enne catanese Federico Orazio Grasso, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Erano stati gli uomini della Squadra “Lupi” ad arrestarlo il 15 novembre scorso mentre, insieme a due complici anch’essi arrestati, piazzava “fumo” tra le vie Consolazione e Guglielmo nella zona del Borgo. Al termine di quella operazione i militari sequestrarono oltre mezzo chilo di marijuana. I giudici etnei lo hanno riconosciuto colpevole del reati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti condannandolo ad anni 1 e mesi 8 di reclusione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.