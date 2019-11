Borgo-Sanzio, marciapiedi dissestati e spaccati dalle radici degli alberi

I residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio denunciano il perdurare delle criticità inerenti la viabilità pedonale in diverse vie e piazze come V. Brancati, Piazza Lanza, viale Andrea Doria, Tondo Gioeni, L. Pirandello, Corso delle Province, Orto Limoni, ecc..) per gli urgentissimi provvedimenti da adottare da parte degli Uffici Comunali competenti.

Tenuto conto che il pericolo è costituito dalle radici degli alberi che si diramano a ventaglio appena sotto la superficie dei marciapiedi ed emergono in vari punti sollevando e spaccando l’asfalto. Il comitato cittadino Vulcania chiede all’Amministrazione comunale urgenti assicurazioni in merito, sollecitandola a prendere i necessari e indifferibili provvedimenti per la risoluzione dei problemi inerenti la circolazione pedonale. Si evidenzia che i casi di dissesti del manto stradale dei marciapiedi sono diffusi in diverse zone del quartiere.

Nella settimana precedente due signore anziane, a distanza di tre giorni l’una dall’altra, mentre camminavano lungo il marciapiede, di via Brancati e piazza Lanza, sono inciampate sulle radici degli alberi, che lungo quel tratto hanno sollevato la pavimentazione dei marciapiedi fino a rovinarla, procurandosi dei danni, una signora ha riportato fratture alle costole e l’altra signora frattura al femore.

Sono stati necessari interventi di pronto soccorso stradale. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Purtroppo la problematica riguarda una buona parte dei marciapiedi e piazze del quartiere Borgo-Sanzio che risultano essere sconnessi e dissestati a causa delle radici di alberi che fuoriescono dai marciapiedi stessi creando dossi, deformandoli e rendendoli pericolosi e quasi impraticabili per il transito dei pedoni, i quali hanno più volte segnalato la difficoltà di transito sia per le persone anziane che per i disabili e i bambini in passeggino. E’ quindi urgente intervenire senza più tergiversare ulteriormente e porre finalmente in atto la soluzione che più si ritiene opportuna per la risoluzione del problema. Non è accettabile che l’Amministrazione Municipio non riesca, in maniera adeguata, a farsi carico degli interventi di manutenzione delle strade del quartiere. Il dovere dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Tutto ciò mirato ad evitare danni a terzi e per la salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini. Ci auguriamo, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte da parte dei residenti e commercianti del quartiere, che l’Amministrazione al più presto si attivi con un vero e proprio piano di manutenzione straordinaria”