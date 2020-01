Borgo Sanzio, allo studio miglioramenti della circolazione

Il presidente del III municipio Paolo Ferrara, ha accolto con favore la realizzazione di passaggi pedonali rialzati in questa parte di Catania, tra via Gabriele D’Annunzio, Corso delle Province e via Vittorio Emanuele Orlando. “Si tratta di una proposta sposata in pieno dall' amministrazione comunale- afferma Ferrara- da qui il mio ringraziamento al Sindaco Pogliese e all’assessore Arcidiacono che hanno reso attuabile questo progetto. Per molto tempo la mobilità tra via D’Annunzio e Corso delle Province è stata al centro di una ricerca continua per dare allo snodo una propria dimensione. Incroci che cominciano ad essere recepiti dai pendolari. Nel frattempo- prosegue Ferrara- la circoscrizione Borgo-Sanzio, in piena sinergia con il Comune, studia tutti i miglioramenti possibili per ottenere un flusso veicolare più sicuro in un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo”.