Borgo-Sanzio nel degrado: "Spariscono i contenitori per le deiezioni canine"

La denuncia è del comitato cittadino Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dei sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni in cui versa il quartiere. In diverse zone c’è una situazione di degrado ed incuria, mancano i contenitori raccolta per le deiezioni canine. A farsi interprete del malcontento dei cittadini del quartiere è la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Storie di ordinaria inciviltà, nel quartiere mancano i cestini dove buttare i sacchetti con le deiezioni. In particolare in Via R. Imbriani, Via Quieta, Via Brancati, Corso Italia, Via Canfora, Via Torino, Via Fimia, Via San Pietro, Via RS Secondo e in tante altre. Ci sono aree del quartiere dove è impossibile trovare dei contenitori. Bisogna anche venire incontro alle esigenze dei padroni dei cani, non possono di certo mettersi in tasca il sacchettino e portarselo a casa. Purtroppo, come succede spesso, per colpa di pochi incivili, ci rimettono tutti i cittadini corretti ed educati. Sono tante le vie nelle quali i proprietari lasciano a terra i bisogni dei cani, molte strade e diverse piazze del quartiere, sono veri e propri letamai".

"Questo evidenzia uno scarso senso civico di molti, ma anche una totale assenza di prevenzione e semmai repressione da parte dell’Amministrazione comunale. Eppure esiste un regolamento che prevede controlli e pertanto invito l’organo competente dell’Amministrazione comunale a farlo rispettare anche utilizzando i vigili urbani specie nelle zone più interessate da questi problemi- continua Cerri - Inoltre, questo fenomeno può essere amplificato anche da una scarsissima presenza di cestini/contenitori pubblici e l’organo competente, trincerandosi solo dietro le difficoltà economiche dell’ente, dimostra ancora una volta tutta la propria inconcludenza amministrativa. Il comitato auspica quindi l’immediato monitoraggio e ricollocazione degli appositi contenitori.”