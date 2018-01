Via Vincenzo Zaccà, scoperto deposito di borse griffate del valore di 180 mila euro

Controllo del territorio da parte della polizia provinciale di Catania insieme alla quarta squadra di volanti della polizia. In particolare, l'attività è stata svolta in via Vincenzo Zaccà, nel quartiere di San Giorgio, dove all’interno di un deposito – garage, sono stati trovati 300 scatoloni di borse di varie griffe nazionali ed estere del valore presunto di circa 180 mila euro, 30 scatole di materiale di termo - idraulica inverter nonché una sofisticata apparecchiatura elettronica denominata “ Jammer” capace di inibire tutti i segnali VHF-GPS-GSM 3G e 4G.

Ritrovata anche una centralina per auto vettura marca “bosch”. Nello stesso garage è stato rinvenuto uno dei due furgoni (Fiat Scudo) rubati alla stessa ditta e utilizzati dai malviventi per trasportare la merce trafugata all’interno di una nota ditta multinazionale con deposito alla zona industriale di Catania.

L’altro furgone (Fiat Ducato Maxi), è stato rinvenuto, sempre dagli stessi agenti operanti qualche ora prima. Sul posto sono stati effettuati rilievi di rito da personale del Gabinetto regionale della polizia scientifica di Catania. E' stato così individuato l’affittuario del deposito-garage pluripregiudicato (P.P.) che al controllo di Polizia si è reso irreperibile. Lo stesso è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per ricettazione in stato di irreperibilità.