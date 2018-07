Borsone pieno di marijuana e una pistola: in manette una donna

Gli agenti del commissariato di Nesima e del comando di polizia provinciale, hanno arrestato Agata Grazia Alessandrello, classe 57, trovata in possesso di un borsone contenente oltre due chilogrammi di marijuana e di una pistola illegalmente detenuta. Il controllo è stato originato da un’accurata attività investigativa che, almeno inizialmente, riguardava la presenza di un’auto rubata, all’interno del cortile dell’abitazione della donna, sita nella parte alta del quartiere San Giorgio.

L’autovettura, una Fiat Panda presa a noleggio da un turista in visita nel capoluogo etneo che ne aveva denunciato il furto nella medesima giornata di ieri, è stata rinvenuta insieme a un’altra auto rubata, nascosta all’interno di un garage, sulla quale era stato contraffatto il numero di telaio. A quel punto, i poliziotti hanno approfondito l’accertamento, eseguendo un’attenta perquisizione locale alla fine della quale sono state rinvenute l’ingente quantità di droga e la pistola.

La donna, particolarmente reticente e omertosa, moglie di un pluripregiudicato catanese, anch’egli indagato in stato di irreperibilità per i medesimi reati, è stata arrestata per il possesso dello stupefacente e dell’arma ed è stata indagata in stato di libertà per i reati di riciclaggio e ricettazione. Nel tardo pomeriggio di ieri, su disposizione del pm di turno, per Alessandrello si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Piazza Lanza.