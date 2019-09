Boschetto Plaia, sindaco: "Deve restare pubblico"

Dopo le denunce del consigliere Graziano Bonaccorsi e di Catania Bene Comune in merito all'avviso dell’Agenzia del Demanio per la vendita di parte del boschetto della Plaia è intervenuto il primo cittadino Salvo Pogliese.

“L’amministrazione comunale farà quanto nelle proprie possibilità perché il boschetto della Plaia rimanga ancora tutto di proprietà pubblica. La decisione dell’Agenzia del Demanio di vendere un’ampia porzione del parco cittadino è sbagliata e immotivata, perché non considera gli interessi pubblici di un’area di grande valore ambientale che deve rimanere libera e aperta alla fruizione. Già lunedì valuteremo sotto il profilo legale le azioni più efficaci per evitare che si consumi la cessione di un bene di cui, in ogni modo, va mantenuta l’ appartenenza al patrimonio collettivo”.