La polizia sequestra migliaia di botti illegali a Librino e San Cristoforo

Gli agenti del commissariato di Librino hanno effettuato dei nuovi controlli straordinari, volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di Librino, concentrando la propria attenzione in viale Moncada.

Sono state denunciate 4 persone in stato di libertà, contestati 8 reati, effettuate 3 perquisizioni - di cui 2 domiciliari e 1 personale - ed eseguiti 3 sequestri penali. Inoltre è stata rinvenuta un’autovettura Ford Ka rubata, identificate molte persone e contestate sanzioni per detenzione e vendita illegale di migliaia di pezzi di materiale esplodente e fuochi d’artificio.

Particolare rilievo assume il controllo di due giovani ritenuti responsabili di detenzione e vendita illegale di fuochi pirotecnici, che detenevano anche le cosiddette “caramelle” artigianali. Trattandosi di manufatti creati abusivamente da soggetti non autorizzati e spesso non competenti, sono causa di gravi incidenti in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

Per tale motivi, entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato previsto dall’articolo 678 del codice penale, che punisce chi detiene o vende abusivamente materiale esplodente. Uno dei due giovani dovrà difendersi legalmente anche per aver venduto fuochi d’artificio di categoria F4 senza i requisiti previsti dalla legge.

Inoltre gli agenti del commissariato “San Cristoforo” hanno svolto due servizi di controllo nell’omonimo quartiere cittadino, con il sequestro di circa 7 chili lordi di “botti” di vario genere. Il materiale illegale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne disporrà quanto prima la distruzione.

Nel corso di mirati controlli volti a contrastare la vendita abusiva di artifizi pirotecnici, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una ingente quantità di materiale esplodente posto in vendita su improvvisate bancarelle, posizionate in diversi punti della città. Le vie ispezionate sono: via Galermo, via Ammiraglio Caracciolo, Piazza Risorgimento, Viale Mario Rapisardi, Corso Indipendenza, via Plebiscito. I ben 6.552 pezzi sequestrati, per un peso complessivo di 60 chili, sono stati affidati a personale del Nucleo Artificieri che ne ha curato l'immediata distruzione.