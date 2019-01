Sette feriti per i botti di fine anno, amputata mano a 43enne

Sono sette i feriti per lo scoppio di petardi di Capodanno a Catania. Ad un uomo di 43 anni di Librino è stata amputata la mano destra per lo scoppio di una bomba carta. Un altro ha perso tre dita. Escoriazioni e piccole bruciature per altre quattro persone che sono state medicate e poi dimesse nelle strutture sanitarie. Un quattordicenne è stato medicato per un trauma contusivo all’occhio.