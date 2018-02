Serata di beneficenza a favore dell'asd "Briganti" di Librino

Solidarietà è stata la parola d’ordine della decima edizione dell’Apericena di beneficenza organizzato dall’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta a favore de “I Briganti ASD onlus – Librino”. Ospite d’onore della serata Angelo Busacca, sostituto procuratore generale della Corte di Appello, piacevolmente colpito dalla massiccia partecipazione dei catanesi.

"E’ importante che Catania risponda in maniera solidale – ha affermato - si dice spesso che Palermo abbia un volontariato più attivo, una coscienza civile maggiore di quella dei catanesi, forse a causa delle numerose stragi di cui la città è stata protagonista, ma eventi come questo dimostrano che Catania non è da meno". Hanno partecipato all’organizzazione della serata le associazioni: “Lions Club Faro Biscari", "Penelope - Chi l'ha visto", "Avis Provinciale Catania", “Eris Sicilia", "Rinascendo", "Difesa e Giustizia", "Donne in azione", "Ballo ma non sballo", "Aiga", "Codici", "Comunicare è Vita" e "Movimento La Svolta".