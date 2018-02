Bronte, svaligia un'abitazione e ruba anche l'elettricità: arrestato

A Bronte i carabinieri hanno arrestato un 30enne, già gravato da precedenti di polizia, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della denuncia di furto in un'abitazione presentata da una donna di Bronte, alla quale avevano svaligiato casa, i militari, conoscendo l’humus criminale sul territorio, hanno fatto scattare delle perquisizioni e in una di queste, eseguita nell’abitazione del 30enne, hanno trovato parte della refurtiva, per un valore di circa 5.000 euro, verificando anche che lo stesso, come accertato dai tecnici dell’Enel, intervenuti successivamente sul posto, rubava energia elettrica.

Proprio questa contestazione ha spinto l'uomo a tentare di disfarsi dei due magneti termici, presenti sul contatore per falsarne la misurazione, strappati dalle mani di uno dei due tecnici dell’Enel e ad opporsi energicamente ai due carabinieri che tentavano di bloccarlo. La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario mentre l’arrestato attenderà la direttissima in camera di sicurezza.