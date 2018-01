Ruba un torchio e prova a rivenderlo su facebook: arrestato

Una vedova 83enne lo scorso 21 gennaio ha denunciato ai carabinieri di Bronte il furto di un torchio per la spremitura dell’uva, avvenuto all’interno del palmento di proprietà ubicato in Contrada Serra Stivala, dove dei ladri hanno sfondato la porta, sradicato e portato via l'oggetto.

I militari, avviate subito le indagini, tramite un annuncio pubblicato su facebook, dove era stato messo in vendita proprio il torchio rubato, risalente “addirittura” al 1884, hanno individuato il ladro, un 46enne di Maniace, con precedenti di polizia. L'uomo proprio nel tardo pomeriggio del 19 gennaio avrebbe usato il proprio trattore sia come ariete per sfondare la porta d’ingresso sia per sradicare il torchio dal pavimento e trasportarlo a Maniace.

I carabinieri hanno perquisito il capannone, proprietà del ladro, trovando la refurtiva, restituita alla proprietaria. Il trattore usato per compiere il reato è stato sequestrato.