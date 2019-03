Bronte, torna in libertà il sindaco Graziano Calanna

E' tornato in libertà il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, agli arresti domiciliari per istigazione alla corruzione nell'affidamento della gestione della manutenzione e sfruttamento dell'energia elettrica prodotta dall'acquedotto comunale. Lo ha deciso la sesta sezione della Cassazione che, accogliendo la richiesta dei legali dell'indagato, gli avvocati Carmelo Peluso e Maria Mirenda, ha annullato senza rinvio il provvedimento emesso il 26 novembre del 2018 dal Gip di Catania. Calanna è indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sulla "gestione monopolistica delle escursioni sull'Etna", ma per fatti che non riguardano appalti sul vulcano.