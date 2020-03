Brucia cavi per recuperare il rame: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, l’equipaggio di una Volante in transito per viale Amerigo Vespucci, ha notato una coltre di fumo provenire da alcune sterpaglie situate in un terreno abbandonato, adiacente alla sede stradale. Gli agenti si sono quindi avvicinati alla vegetazione per verificare se si stesse per sviluppare un incendio. Sul posto, invece, i poliziotti hanno trovato un individuo che stava bruciando il rivesimento plastico di alcuni cavi di rame, così da poterli successivamente rivendere. L’individuo, successivamente generalizzato per il 30enne pluripregiudicato G.A., è stato immediatamente bloccato dai poliziotti e denunciato per i reati di ricettazione ed emissione di fumi nocivi nell’atmosfera. I cavi di rame, del peso complessivo di 27 chilogrammi, sono stati posti sotto sequestro.