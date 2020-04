Bruciavano rifiuti a ridosso delle abitazioni: arrestati

I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 22enne e un 20ene, entrambi del posto, responsabili di incendio doloso in concorso e di raccolta e smaltimento illecito di rifiuti. Nel corso di un servizio di perlustrazione l’attenzione dei militari è stata attirata da una densa colonna di fumo proveniente da via Dell’Uva. Giunti sul posto, hanno sorpreso i due giovani che stavano incendiando rifiuti di varia natura tra i quali elettrodomestici, parti di autovetture e bombole già svuotate del gas. L’area, in particolare, era stata trasformata dai due arrestati in una discarica abusiva, situata proprio a ridosso delle abitazioni.

