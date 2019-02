Dalla Brianza a Catania in sedia a rotelle: la storia di Paolo

Il prossimo aprile,Bruno Rupp, disabile in sedia a rotelle a causa del diabete, partirà da Balletta Brianza alla volta di Catania, passando prima per Bergamo, Peschiera del Garda, la Valle del Mincio. "Poi andrò giù verso Modena - spiega a Milanotoday che lo ha intervistato - Riccione e Pescara, attraverso gli Appennini. Toccherò anche Benevento, Avellino e Salerno. Alla fine mi imbarcherò per Messina, e da lì raggiungerò la mia meta finale in Sicilia". Da tre anni vive da solo e coltiva la sua passione per i viaggi da nord a sud dell'Italia.

"C'è un ragazzo che mi sta aiutando a elaborare la carrozzina - racconta - io ho fatto la parte di falegnameria, poi una ragazza mi ha aiutato a creare la pagina e il percorso. È una squadra giovane: io amo circondarmi di ragazzi, non di vecchi. Grazie a loro avrò a disposizione una carrozzina elettrica un po' particolare, con un enorme zaino attaccato dietro, un wc chimico dietro. Perché trovare un bagno per un disabile è sempre problematico“.