Troppe buche in strada a causa della pioggia, Terranostra chiede interventi

Le abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno provocato enormi danni al manto stradale in tutta Catania. Una situazione riscontrata dal comitato Terranostra attraverso il suo componente Carmelo Sofia. "Parliamo di vere e proprie voragini capaci di danneggiare le auto e provocare incidenti stradali con il rischio di mettere in pericolo l’incolumità della gente. Fortunatamente il traffico ridotto a causa dello stato di quarantena, impedisce che le buche causino grossi disagi alla mobilità cittadina. Ma il problema resta. Il comitato Terranostra - spiega il portavoce Carmelo Sofia - comprende che l’attuale emergenza, legata al Covid-19, non permette di effettuare tutti quei interventi necessari che sarebbero già stati attivati dall’amministrazione in una situazione di normale quotidianità. E' fondamentale che il Sindaco Pogliese, attraverso l’azione di operai e mezzi comunali, possa eliminare le buche più pericolose dalle principali strade di Catania come il viale Vittorio Veneto, la circonvallazione e il viale Mario Rapisardi. Seppur in grave emergenza diventa fondamentale non perdere contatto con quelle opere e quegli studi di fattibilità per evitare che, ogni giorno, utilizzare l’auto o lo scooter per fare la spesa o in caso di estrema necessità si trasformi in un calvario. Si tratta di una questione complessa ed articolata da affrontare strada dopo strada anche considerando la viabilità serale, quando le buche sono meno visibili per automobilisti e centauri".

