Troppe buche nelle vie Acicastello e Teseo, servono interventi urgenti

Più manutenzione straordinaria e meno inciviltà per contrastare il pericolo di incidenti stradali all’interno del “triangolo” tra via Acicastello, via Caruso e via Teseo. E' quanto chiede la commissione comunale alla viabilità nella zona est di Catania. "Abbiamo ascoltato abitanti e commercianti della zona che ci hanno fornito un quadro preoccupante del problema. In particolare via Acicastello e via Teseo presentano un manto stradale pieno di buche ed avallamenti. Una grossa insidia - spiega il presidente della commissione Giuseppe Castiglione - sopratutto per pedoni ed automobilisti, che rischiano di fare brutte cadute. A questo va aggiunto il nodo legato ai parcheggi che bisogna rimodulare per evitare altri problemi ai pendolari".

Delineata l’entità dei lavori da eseguire, resta ora da valutare le priorità per affrontare il nodo della sicurezza stradale. "Si potrebbe cominciare con la realizzazione di un nuovo cavalcavia in via Acicastello che permetta alla gente di passare da una carreggiata all’altra senza rischiare di essere investiti- dice Vincenzo Parisi, componente della commissione alla Viabilità- un impianto di questo tipo si trova già nei pressi della scuola “Parini” ma non basta per assicurare la completa incolumità dei pedoni. Bisogna, quindi, potenziare i servizi in tutto il territorio cominciando con il migliorare la segnaletica stradale orizzontale e verticale". Nessuna rivoluzione sul piano del traffico ma interventi necessari ad evitare altri incidenti.

"Il manto stradale in via Teseo va quasi completamente rifatto- sottolinea il consigliere comunale Giuseppe Catalano-a causa dell’ampia carreggiata e del lungo rettilineo molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità danneggiando la macchina ad ogni buca. Ai bordi delle carreggiate, infatti, si possono vedere pezzi d’auto di ogni tipo a dimostrazione delle pericolosità della zona".