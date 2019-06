Ast rinnova le tessere per gli anziani: ecco come ottenerle

Sarà il prossimo 31 luglio il termine ultimo per la richiesta di rilascio o di rinnovo delle tessere Ast Anziani per l’anno 2020 . Lo comunica la direzione Famiglia e Politiche Sociali, precisando che per il rilascio della tessera di libera circolazione sui mezzi extraurbani dell’Ast, occorre che gli anziani, ai quali è riservata, abbiano un’età di almeno 60 anni, gli uomini, e di 55 anni le donne. Inoltre il reddito Isee del nucleo familiare in riferimento all’anno 2018 deve essere non superiore ad euro 8002,96 se l’anziano è da solo, e di euro 16 005,91 se fa parte di una famiglia di 2 o più componenti.

La richiesta del beneficio deve essere inoltrata attraverso i rispettivi Centri Territoriali di Zona dove sono reperibili anche i modelli prestampati per la domanda. A corredo dell’ istanza occorre allegare una fototessera, una copia di un documento di riconoscimento, l’attestazione Isee in corso di validità. I modelli prestampati possono essere scaricati dalla sezione "Avvisi" del sito istituzionale comunale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai Centri Territoriali di Zona. Le nuove tessere avranno validità fino al 31 dicembre 2020.