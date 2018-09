Bus dell'Amt in fiamme su via Cristoforo Colombo

Per cause ancora da accertare, un mezzo di linea dell'Amt ha preso fuoco in via Cristoforo Colombo nelle prime ore di questa mattina. Per fortuna pare non ci siano feriti. Il rogo, nato quando il mezzo era regolarmente in movimento, è già stato spento dai vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato per consentire la messa in sicurezza della zona.