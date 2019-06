Bus sprofonda ad Aci Castello: tanta paura, ma nessun ferito

Un bus di linea dell'Amt è sprofondato questa mattina in via Re Martino ad Aci Castello, in un tratto in cui sono stati eseguiti i lavori per l'allaccio al nuovo collettore fognario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del pesante mezzo di trasporto. Tra i passeggeri a bordo solo un po' di paura, ma nessun ferito. Il bus è sprofondato di pochi centimetri. Qualche ripercussione sul traffico locale.